Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu
Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü
|24 Temmuz 2020 14:52
|Yazdır
Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü.
İlçenin Boyluca köyünde, Halil B. (71) ile kardeşi Ahmet B. (66) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B, kendisine ait ruhsatsız tabancayla kardeşini vurarak köydeki ormanlık alana kaçtı.
Ahmet B, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Halil B'yi silahıyla yakaladı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı
24 Temmuz 2020 15:32
|Eski eşine sürpriz yapmak isterken adliyelik oldu
24 Temmuz 2020 14:38
|2 çocuk annesi kadın emekli astsubay eşi tarafından öldürüldü
24 Temmuz 2020 14:25
|Elazığ'da aranan 2 şüpheli kurdukları çadırda kamp yaparken yakalandı
24 Temmuz 2020 12:43
|Kantin ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 24 gözaltı
24 Temmuz 2020 12:10
|Çorum'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
24 Temmuz 2020 12:05
|Aksaray'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
24 Temmuz 2020 11:37
|Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 6 yaralı
24 Temmuz 2020 11:25
|Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 11:07
|Minibüsle çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı
24 Temmuz 2020 10:38