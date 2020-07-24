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71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu

Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü
 24 Temmuz 2020 14:52
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71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu

Giresun'un Alucra ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdü.

İlçenin Boyluca köyünde, Halil B. (71) ile kardeşi Ahmet B. (66) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B, kendisine ait ruhsatsız tabancayla kardeşini vurarak köydeki ormanlık alana kaçtı.

Ahmet B, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Halil B'yi silahıyla yakaladı.
Anadolu Ajansı
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