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Twitter'a ücretli abonelik sistemi

Reklam gelirleri düşen Twitter ücretli abonelik sistemini devreye almayı tasarlıyor. CEO Jack Dorsey projenin daha başlangıç aşamasında olduğunu söylerken abonelik sistemine ilişkin detay paylaşmadı. Twitter'ın reklam gelirleri pandemi sürecinde yüzde 23 azalmıştı
 24 Temmuz 2020 14:58
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Twitter'a ücretli abonelik sistemi

Twitter ücretli bir model üzerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için abonelik modeli üzerine kafa yorduklarını söyledi. Twitter hali hazırda ücretsiz ve kişilerin bilgileri üzerinden hedefli reklam göstererek milyonlarca dolarlık gelir elde ediyor.

CNN'de yer alan habere göre; Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yatırımcılara seslenirken, "Bu yıl abonelik modeline ilişkin testler göreceksiniz. Birinin Twitter'a ücret ödemesini istemek çıtayı çok yükseğe koymak demek. Şu an çok çok erken keşif aşamasındayız" diyerek abonelik oluşumu hakkında bilgi verdi. Bu ayın başında Twitter ücretli abonelik modeline geçişe ilişkin uzmanlar da işe almaya başlamış.

'İNSANLARIN ÖDEME DUVARLARINI YÖNETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Dorsey abonelik modeli ile reklam işlerinin birbirini tamamlaması gerektiğini söylerken, "Düşünüğümüz dünyaya göre abonelik sistemi reklam ile tamamlayıcı olacak. İnsanların ödeme duvarlarını yönetmesini sağlayacağız" diyor. Ödeme duvarlarını yönetmekten kastın kullanıcılara farklı abonelik seçenekleri sunmak olduğu düşünülüyor.

REKLAM AMBARGOSUNDAN ETKİLENDİ
Twitter'ın ikinci çeyrek reklam geliri pandeminin de etkesiyle yüzde 23 düşerek 562 milyon dolara geriledi. Reklam verenlerin nefret söylemini körüklediği gerekçesiyle sosyal medya platformlarına uyguladığı ambargolar da Twitter'ın gelir kaybı yaşamasına neden oldu.

DORSEY: KENDİMİZİ BERBAT HİSSEDİYORUZ

Geçen günlerde Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin Twitter hesaplarının hacklenmesi sosyal medya tarihinin en büyük hack skandalı olarak tarihe geçmişti. Dorsey yatırımcılara konu hakkında, "Bu olaydan dolayı kendimizi berbat hissediyoruz. Güvenlik sürekli ilerleyen bir alan. Sistemlerimizi güvenli kılmak konusunda elimizden geleni yapacağız ve resmi makamlar ile işbirliğimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
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