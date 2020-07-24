1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik indirimli seyahat kampanyasından bugüne kadar 155 bin kişi yararlandı.
 24 Temmuz 2020 15:21
Yazdır
THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor

Türk Hava Yollarının (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik indirimli seyahat kampanyasından bugüne kadar 155 bin kişi yararlandı.

Dünyanın dört bir yanında görevli sağlık çalışanlarının THY'nin internet sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat etme fırsatı sunan kampanya sürüyor.

Kampanyaya, 8 Haziran'dan bu yana 155 bin sağlık çalışanı kaydolurken bunların yüzde 69'unun Türkiye'den, yüzde 31'inin ise yurt dışından olduğu öğrenildi.

Kampanyaya yurt dışında en fazla ilgi gösteren ülkeler Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa olarak sıralandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz yüzde 40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı. Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler." ifadelerini kulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muharrem İnce, namazını Sultanahmet Meydanı'nda kıldı
24 Temmuz 2020 16:01		 Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması
24 Temmuz 2020 15:53
Erdoğan: İlk namaza 350 bin kişi iştirak etmiş
24 Temmuz 2020 15:06		 Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
24 Temmuz 2020 14:14
Meteorolojiden sağanak uyarısı
24 Temmuz 2020 13:38		 Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması
24 Temmuz 2020 13:35
Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı
24 Temmuz 2020 13:29		 Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
24 Temmuz 2020 12:48
Ayasofya açılışına yetişemeyenler cuma namazını Yenikapı'da kılacak
24 Temmuz 2020 12:44		 Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
24 Temmuz 2020 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - FETÖ sanığı Zaman Gazetesi çalışanına 7.5 yıl hapis16:03 - Üniversite, özel çalışma alanlarını ilana şart olarak koydu16:01 - Muharrem İnce, namazını Sultanahmet Meydanı'nda kıldı15:53 - Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması15:49 - Mescid-i Aksa'nın avlusundan Ayasofya tebriği15:40 - Vakaların arttığı ilde 34 hasta yoğun bakımda
15:38 - O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü15:32 - Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı15:21 - THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor15:06 - Erdoğan: İlk namaza 350 bin kişi iştirak etmiş14:59 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:58 - Twitter'a ücretli abonelik sistemi
14:52 - 71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu14:42 - Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi, kiliseler Ayasofya için yas tutuyor14:38 - Eski eşine sürpriz yapmak isterken adliyelik oldu14:25 - 2 çocuk annesi kadın emekli astsubay eşi tarafından öldürüldü14:14 - Sayıştay: Açıktan belediye özel kalem müdürü olan kişi daha sonra mühendis atanamaz
14:14 - Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor
Gram altında hedef 450 TL
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
volkan uzun 2
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 4
gram altın 6
ayasofya camisi 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 1
aşk-ı memnu 2
erol bulut 1
Yorgun hissetmek 1
kantaron yağı 1
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 3
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam