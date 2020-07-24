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O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü

Vakaların en çok arttığı illerden olan Gaziantep'te motosiklete 7 kişilik bir aile sosyal mesafeyi hiçe sayarak, motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı
 24 Temmuz 2020 15:38
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O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü

Vakaların en çok arttığı illerden olan Gaziantep'te motosiklete 7 kişilik bir aile sosyal mesafeyi hiçe sayarak, motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Korona virüs ile mücadelede en önemli etken olan sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bir kişi 7 kişilik ailesini motosiklete bindirerek yolculuk yaptı. Virüsün neden arttığını özetleyen görüntüyü çeken sürücüye de tepki gösteren motosiklettekiler hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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