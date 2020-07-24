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Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi
 24 Temmuz 2020 15:53
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbeyi okudu. Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Erbaş, Ayasofya çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Cenabı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin, cemaatini bol eylesin, içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgi ile doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin. Ayasofya fethin sembolüdür. Fethin sembolü olan camimizde İnşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yapar geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız İnşallah. Camiler aynı zamana bir mekteptir. Peygamber efendimizin camilerde nasıl sahabeyi yetiştirmesi mümkün olduysa, biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hutbeye kılıçla çıkmasını da değerlendiren Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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