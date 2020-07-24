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'Google'den arıyoruz' dediler 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar

İnternet arama motoru olan 'Google'den arıyoruz( diyerek 36 firmayı internette reklam ve firma isimlerinin üst sıralarda çıkacağı yönünde dolandıran suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli Hakkari'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin 36 firmayı yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
 24 Temmuz 2020 16:13
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'Google'den arıyoruz' dediler 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Edinilen bilgilere göre operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünü üyelerinin 0850 ile başlayan VOİP yani internet üzerinden hatlar ile firmaları arayarak kendilerini dünyaca ünlü internet arama motoru Google firması ile bir bağlantısı olmamasına rağmen kendilerini Google şirket çalışanı, Google güncelleme departmanı veya Google adına faaliyet gösteren şahıslar olarak tanıttıkları belirtildi. Şahısların firmalara Google üzerinde reklam kaydı oluşturulacağı, iş yerine ait reklamının Google'da üst sıralarda yer alacağı ya da daha öncesinde reklam kaydının olduğunu belirterek, bu reklam kaydının güncellenmesi gerektiği, güncellenmediği takdirde ise daha fazla ücret ödeyeceği şeklinde aldatıcı söylemlerde bulundukları öne sürüldü. Örgüt üyelerinin firma yetkililerinin ikna olmasını sağladıktan sonra mobil ödeme sistemi üzerinden vatandaşlardan ya faturalı hatlarına gönderilen mesaja 'Evet' yazdırılmak suretiyle ve banka hesabı üzerinden EFT yaptırılmak suretiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemler dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonda 15 ev ve 2 iş yerine baskın düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı!

Artan ihbarlar üzerine açılan soruşturma kapsamında Afyonkarahisar ve Hakkari'de 15 ev ve 2 iş yerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskınlar düzenlendi. Baskınlarda örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen U.D., M.B., A.D ve C.B ile birlikte Y.D, H.D, N.İ, H.Y, H.K, N.T, S.D, O.S, M.A.B, B.Ç, M.Ç, Ü.G.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D.,M.B.,A.D., başta olmak üzere örgüt üyeleri H.D., N.İ., H.Y., H.K., N.T., S.D., isimli 9 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların sevk sırasında çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik kordonu oluşturmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerinin akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Hakkari'de yakalanan Y.D.'nin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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