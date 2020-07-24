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Valilikten 'Türkçe bilmediği için ifade veremedi' iddialarına açıklama

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde 14 Temmuz'da eşi tarafından öldürülen kadının avukat huzurunda Türkçe ifade verdiğini, avukat ya da Kürtçe tercüman talebinde bulunmadığını bildirdi.
 24 Temmuz 2020 16:21
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Valilikten 'Türkçe bilmediği için ifade veremedi' iddialarına açıklama

Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde 14 Temmuz'da eşi tarafından öldürülen kadının avukat huzurunda Türkçe ifade verdiğini, avukat ya da Kürtçe tercüman talebinde bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da Malazgirt ilçesinde yaşayan F.A'nın öldürülmesi olayı hakkında bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya paylaşımlarında yayınlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Haberlerde öldürülen kadının "Türkçe bilmediğinden kendisini ifade edemediği" şeklinde iddiaların yer aldığı aktarılan açıklamada, mağdure kadının Türkçe bildiği, avukat huzurundaki yazılı beyanıyla Türkçe ifade verdiği, avukat ya da Kürtçe tercüman talebinde bulunmadığı ifade edildi.

- Eşinin kardeşinden şikayetçi olmuş

Malazgirt ilçesinde 12 Temmuz'da saat 23:00 sıralarında F.A'nin eşi K.A. ile birlikte Konakkuran İlçe Jandarma Karakoluna giderek K.A'nın kardeşi S.A. tarafından cinsel saldırıya uğradığını beyan ederek şikayette bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maktul (F.A.) okuryazar olup Türkçe bilmektedir. Kürtçe tercüman talebi olmamıştır. F.A'nın ifadesinin alınması esnasında Malazgirt Barosu avukatlarından İ.B. huzurunda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında hakları anlatılmış, ancak kendisinin bunları kullanmak istemediği, kendi evinde kalmak istediği S.A'dan şikayetçi ve davacı olduğunu beyan etmiştir. F.A, 13 Temmuz'da saat 01.45 sıralarında işlemlerin ardından eşiyle birlikte kendi isteğiyle jandarma biriminden ayrılmıştır. Cinsel saldırı şüphelisi S.A, aynı gün gözaltına alınmış, 2 gün gözaltında tutularak 14 Temmuz'da mevcutlu olarak Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına götürülmüştür. Cumhuriyet savcılığı tarafından şüpheli S.A, tutuklama talebiyle Malazgirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, adli kontrol tedbiri kararıyla 16.00 sıralarında serbest bırakılmıştır. Bu süreçte kolluk birimleri ve idare mevzuata uygun olarak süreci yürütmüştür. Yargısal sürecin ise idareden bağımsız bir şekilde yürütüldüğü izahtan varestedir. F.A, 14 Temmuz günü saat 18.55 sıralarında Malazgirt Gölağıl köyünde eşi K.A. tarafından öldürülmüştür. K.A. suç aletiyle yakalanmış olup adli mercilere teslim edilmiş ve tutuklanmıştır."

- 6 çocuğu koruma altına alındı

Mağdurun 6 çocuğunun Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "Adli dosyada çocukları korumaya yönelik olarak mahkemece gizlilik kararı alınmıştır. Mağdurenin Türkçe bilmediği için kendisinin beyanda bulunamadığı iddiası gerçek dışıdır. Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı idaremizce mevzuat çerçevesinde süreç yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Anadolu Ajansı
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