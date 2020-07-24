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Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu'

Ordu'dan İstanbul'a sefer yapan yolcu otobüsünün ikinci şoförü verilen molada aracın alt tarafında uykuya çekildikten sonra öldüğü belirlendi.
 24 Temmuz 2020 16:53
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Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu'

Bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü Ordu'dan dün gece yola çıktı. Aracın şoförü Musa Salman (52) yolcu otobüsünü Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne kadar getirdikten sonra verilen molada direksiyonu şoför arkadaşı Ahmet Hiden'e devretti. Salman, uyumaya devam ederken otobüs, bugün öğle saatlerinde İstanbul Esenler'deki Otogar'a ardından da Esenyurt'taki büroya getirildi.

Ahmet Hiden, şoför arkadaşının bir türlü uyanmaması üzerine yedek şoförlerin uyuduğu alt taraftaki kapağı açınca Musa Salman'nın hareketsiz olduğunu gördü. Bunun üzerine 112 ve polis ekibine haber verildi.

Gelen görevliler Musa Salman'nın öldüğünü tespit ederek otopsi yapılması için cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekibi şoför Ahmet Hiden'i ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Hiden, şoförlerin her zaman direksiyonu yolda arkadaşlarına devrederken otobüslerin alt tarafındaki ikinci şoför dinlenme bölümünde uykuya çekildiğini belirtirken, Musa Salman'nın şeker hastası olduğunu söyledi.
DHA
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