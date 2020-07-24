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Yeni vaka sayısı yine 900'ün altına düşmedi

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu
 24 Temmuz 2020 19:07
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Yeni vaka sayısı yine 900'ün altına düşmedi

Sağlık Bakanlığı 24 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. http://covid19.saglik.gov.tr

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