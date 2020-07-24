Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
|24 Temmuz 2020 17:16
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Zonguldak'ta samanlıkta çıkan yangını söndürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye eri dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ederken aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden itfaiye personeli Serkan Yumrukaş (43) için Devrek İtfaiye Müdürlüğünde tören düzenlendi.
İtfaiye Müdürlüğünde okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından mesai arkadaşlarından alınan helallikten sonra son yolculuğuna uğurlandı. Covit-19 nedeniyle kısıtlı olarak organize edilen törende konuşmaya çalışan ancak gözyaşlarına hakim olamayarak konuşmasını yarım bırakan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Ya düğünlerde ya da cenazelerde bir araya gelebiliyoruz. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracı ile Devrek'in Karşıyaka Mahallesi 100.Yıl Camisine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilirken, 43 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Serkan Yumrukaş için gözyaşları sel olup aktı.
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