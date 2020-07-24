Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 liradan işlem gördü
|24 Temmuz 2020 17:28
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 419,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|414,00
|414,20
|418,80
|419,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.728,00
|2.749,00
|2.760,00
|2.781,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|377,50
|381,50
|382,00
|386,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.666,00
|2.686,00
|2.697,00
|2.717,00
|Yarım Ziynet
|1.333,00
|1.343,00
|1.349,00
|1.359,00
|Çeyrek Ziynet
|667,00
|672,00
|674,00
|679,00
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