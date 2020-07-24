Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza
|24 Temmuz 2020 17:32
|Yazdır
Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara bin 800 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin okul kayıt döneminde çocuklarını istedikleri okula kaydettirmek amacıyla yanlış adres beyanında bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi. Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin adres beyanlarında şüphe duyduğu kişilerden beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği, ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkili olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere bin 800 lira para cezası uygulanacağı ve adres kayıtlarının iptal edileceği aktarıldı. Açıklamada, vatandaşlardan mağdur olmamaları için kurallara uymaları gerektiği vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 17:16
|Fındıkta rekolte tartışması
24 Temmuz 2020 16:17
|Vakaların arttığı ilde 34 hasta yoğun bakımda
24 Temmuz 2020 15:40
|O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü
24 Temmuz 2020 15:38
|Ayasofya'da freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
23 Temmuz 2020 23:38
|Balık Gölü doğal yapısı korunarak turizme kazandırılacak
23 Temmuz 2020 21:50
|Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi!
23 Temmuz 2020 21:13
|F-16'lar ses duvarını aştı, patlama var sanıldı
23 Temmuz 2020 20:32
|Amasya çevre yolu cumartesi günü açılıyor
23 Temmuz 2020 19:38
|Çeşme Tapu Müdürlüğü'nde bir personelde Covid-19 tespit edildi
23 Temmuz 2020 19:34