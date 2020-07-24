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Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza

Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara bin 800 lira ceza uygulanacağı bildirildi
 24 Temmuz 2020 17:32
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Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza

Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara bin 800 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin okul kayıt döneminde çocuklarını istedikleri okula kaydettirmek amacıyla yanlış adres beyanında bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi. Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin adres beyanlarında şüphe duyduğu kişilerden beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği, ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkili olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere bin 800 lira para cezası uygulanacağı ve adres kayıtlarının iptal edileceği aktarıldı. Açıklamada, vatandaşlardan mağdur olmamaları için kurallara uymaları gerektiği vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
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