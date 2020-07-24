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TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bu kutlu gün; Anadolu'nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya'ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır." ifadesini kullandı
 24 Temmuz 2020 17:41
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Bu kutlu gün; Anadolu'nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya'ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter hesabından, "Allah'a sonsuz şükürler olsun, İstanbul'un aziz Fatih'inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde. Ayasofya artık müminlerin duası ve yönelişiyle mesud bir mabed." paylaşımında bulundu.

Ayasofya'nın kıyamete kadar fetih şuuruyla ve diriliş neslinin gayretiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ayakta kalacağını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gün; Anadolu'nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya'ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır. Bugünkü hutbede ifade edildiği üzere, 'İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun'."
Anadolu Ajansı
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