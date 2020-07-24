Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı esnasında dışarıda bekleyen binlerce Müslüman ikindi namazında camiyi doldurdu
|24 Temmuz 2020 17:49
|Yazdır
Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı esnasında dışarıda bekleyen binlerce Müslüman ikindi namazında camiyi doldurdu.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceden ismi belirlenen davetliler saf tuttu. Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman da cami önünü doldurdu. Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nin kapıları herkese açıldı. İkindi namazını bekleyen binlerce Müslüman ilk vakit namazını kıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi
24 Temmuz 2020 17:04
|Bakan Gül: Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı
24 Temmuz 2020 16:37
|Valilikten 'Türkçe bilmediği için ifade veremedi' iddialarına açıklama
24 Temmuz 2020 16:21
|Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması
24 Temmuz 2020 15:53
|THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor
24 Temmuz 2020 15:21
|Erdoğan: İlk namaza 350 bin kişi iştirak etmiş
24 Temmuz 2020 15:06
|Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
24 Temmuz 2020 14:14
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
24 Temmuz 2020 13:38
|Çorum'da mehterli 'Ayasofya' kutlaması
24 Temmuz 2020 13:35
|Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı
24 Temmuz 2020 13:29