Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de yollar ayrıldı.
|24 Temmuz 2020 18:03
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BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül ve Caner Erkin ie yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı
İki oyuncuda sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak
Hem Gökhan Gönül hem de Caner Erkin'in adı eski takımları Fenerbahçe ile anılıyor...
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