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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de yollar ayrıldı.
 24 Temmuz 2020 18:03
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül ve Caner Erkin ie yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı

İki oyuncuda sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak

Hem Gökhan Gönül hem de Caner Erkin'in adı eski takımları Fenerbahçe ile anılıyor...
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