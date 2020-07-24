1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskınında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi
 24 Temmuz 2020 18:23
Yazdır
Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskınında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Doğubayazıt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sel baskınına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası meydana gelen sel baskınında ilçeye bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde birçok ev ve tarım arazisi zarar görürken, Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş'ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine sel bölgesine Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yönlendirildiği ve kayıp olan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İznik'teki yangın söndürülemiyor
24 Temmuz 2020 18:54		 Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza
24 Temmuz 2020 17:32
Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 17:16		 Fındıkta rekolte tartışması
24 Temmuz 2020 16:17
Vakaların arttığı ilde 34 hasta yoğun bakımda
24 Temmuz 2020 15:40		 O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü
24 Temmuz 2020 15:38
Ayasofya'da freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
23 Temmuz 2020 23:38		 Balık Gölü doğal yapısı korunarak turizme kazandırılacak
23 Temmuz 2020 21:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi!
23 Temmuz 2020 21:13		 F-16'lar ses duvarını aştı, patlama var sanıldı
23 Temmuz 2020 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Yeni vaka sayısı yine 900'ün altına düşmedi19:00 - Twitter'a ücretli abonelik sistemi18:54 - İznik'teki yangın söndürülemiyor18:43 - Belediye memuruna, Pınar Gültekin soruşturması18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:31 - Sosyal medyadaki tepkiler üzerine yeniden işlem yapılması doğru mu?
18:23 - Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp18:18 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:14 - Üniversiteden randevulu mezuniyet töreni18:05 - Vakaların arttığı ilde polisten kurallara uymayanlara ceza yağdı18:03 - Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra iki yıldız isimle daha yollar ayrıldı17:49 - Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
17:41 - TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı17:32 - Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza17:28 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:22 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:16 - Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
17:07 - CHP sosyal medya düzenlemesinde nelere itiraz ediyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Altın günü yeni rekorla kapattı
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Gram altında hedef 450 TL
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihlas suresi 1
hibiskus çayı 2
ilhan cihaner 2
tutun dilinizi 1
gram altın 6
burhan altıntop'un çantası 3
aşk-ı memnu 2
kadın çantası 5
bursa'da yol kesen silahlı maganda 1
istanbul 1
SON İLANLAR
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam