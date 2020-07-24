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Belediye memuruna, Pınar Gültekin soruşturması

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan belediye memuru hakkında disiplin soruşturması başlattı.
 24 Temmuz 2020 18:43
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Belediye memuruna, Pınar Gültekin soruşturması

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan belediye memuru hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunan belediye çalışanı A.H.Y. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

A.H.Y'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımların asla kurumun görüşlerini yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımdaki ifadeler, kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için 'Alyazma' başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kişiyle ilgili olarak da idari soruşturma açılmıştır. Ayrıca bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir."

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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