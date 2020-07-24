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İznik'teki yangın söndürülemiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. 50 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale için bölgeye takviye ekipler gönderiliyor
 24 Temmuz 2020 18:54
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İznik'teki yangın söndürülemiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. 50 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale için bölgeye takviye ekipler gönderiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Çakırca Mahallesi yakınlarında göl kenarındaki sazlıklarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması yüzünden kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına İznik Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiyeciler müdahale etti. Kısa sürede 50 dönüm alanı küle çeviren alevlerin rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediği, yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi. Alevlerin yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi vatandaşları tedirgin ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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