1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden iki il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
 24 Temmuz 2020 19:45
Yazdır
Meteorolojiden iki il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor
24 Temmuz 2020 20:26		 Erzurum Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
24 Temmuz 2020 19:36
İznik'teki yangın söndürülemiyor
24 Temmuz 2020 18:54		 Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp
24 Temmuz 2020 18:23
Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza
24 Temmuz 2020 17:32		 Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 17:16
Fındıkta rekolte tartışması
24 Temmuz 2020 16:17		 Vakaların arttığı ilde 34 hasta yoğun bakımda
24 Temmuz 2020 15:40
O ilde vakaların artma sebebini özetleyen görüntü
24 Temmuz 2020 15:38		 Ayasofya'da freskleri kapatacak perdeler görüntülendi
23 Temmuz 2020 23:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:40 - Matematik öğretmeni çift, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için pedal çeviriyor20:32 - Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti20:26 - 3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor20:20 - Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı20:11 - Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı20:07 - Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
19:55 - İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı19:50 - Maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi19:45 - Meteorolojiden iki il için 'kuvvetli yağış' uyarısı19:36 - Erzurum Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı19:29 - Kişiye özel 'Ayasofya Camii hatıra pulu'19:22 - Çeyrek altın yine rekorla kapattı: 679 TL
19:07 - Yeni vaka sayısı yine 900'ün altına düşmedi19:00 - Twitter'a ücretli abonelik sistemi18:54 - İznik'teki yangın söndürülemiyor18:43 - Belediye memuruna, Pınar Gültekin soruşturması18:38 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
18:31 - Sosyal medyadaki tepkiler üzerine yeniden işlem yapılması doğru mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Altın günü yeni rekorla kapattı
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
Gram altında hedef 450 TL
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
Bakan Koca, rastgele yapılan test sonuçlarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
itirafçıların göreve dönmesi 1
evli olup bekar kalmak 2
masum 4
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 4
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 3
ilhan cihaner 2
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 2
istanbul 1
sufle 1
volkan uzun 2
SON İLANLAR
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam