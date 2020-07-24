İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. '24 Temmuz' tarihine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktığını, 24 Temmuz 2020'de ise Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdığını söyledi
|24 Temmuz 2020 19:55
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...
24 Temmuz 1999.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020
Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.
Ve 24 Temmuz 2020'de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdı.
Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti
24 Temmuz 2020 20:32
|Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
24 Temmuz 2020 20:20
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi
24 Temmuz 2020 19:50
|Kişiye özel 'Ayasofya Camii hatıra pulu'
24 Temmuz 2020 19:29
|Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
24 Temmuz 2020 17:49
|İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi
24 Temmuz 2020 17:04
|Bakan Gül: Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı
24 Temmuz 2020 16:37
|Valilikten 'Türkçe bilmediği için ifade veremedi' iddialarına açıklama
24 Temmuz 2020 16:21
|Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması
24 Temmuz 2020 15:53
|THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor
24 Temmuz 2020 15:21