Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.