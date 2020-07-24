3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor
Trabzon'da 3 hafta öncesine kadar hiçbir vakanın yaşanmadığı Şalpazarı ilçesinde Covid-19 vakalarında son dönemde artış yaşanıyor
|24 Temmuz 2020 20:26
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak
Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka 8 Temmuz tarihinde görüldü.Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin ailesine de test yapıldı.
5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca mahallesi karantinaya alındı.
Pozitif vakanın görüldüğü Çamlıca mahallesinin ardından geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine tatile gelen vatandaşlar akrabalarının Korona virüse yakalanmasına neden oldu.
2 kişi geçtiğimiz hafta sonu hastalığa yakalanırken, son yapılan testlerde de sayının artması üzerine Geyikli mahallesi de bugünden itibaren karantina altına alındı.Mahallede vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.
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