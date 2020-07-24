Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti
86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti
|24 Temmuz 2020 20:32
|Yazdır
86 yıl sonra bugün kılınan Cuma Namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nin dün gece hilal ile birlikte çekilen fotoğraflar mest etti.
Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Dün akşam saatlerinde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, Ayasofya-i Kebir Camii ile hilali aynı karede çekti. Ayasofya ile hilalin aynı karede buluştuğu fotoğraflar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
24 Temmuz 2020 20:20
|İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı
24 Temmuz 2020 19:55
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi
24 Temmuz 2020 19:50
|Kişiye özel 'Ayasofya Camii hatıra pulu'
24 Temmuz 2020 19:29
|Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı
24 Temmuz 2020 17:49
|İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Camii kitabı ve internet sitesi
24 Temmuz 2020 17:04
|Bakan Gül: Sonunda zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı
24 Temmuz 2020 16:37
|Valilikten 'Türkçe bilmediği için ifade veremedi' iddialarına açıklama
24 Temmuz 2020 16:21
|Ali Erbaş'tan 'kılıçlı hutbe' açıklaması
24 Temmuz 2020 15:53
|THY'nin sağlık çalışanlarına yönelik indirimi devam ediyor
24 Temmuz 2020 15:21