İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
|24 Temmuz 2020 20:59
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozer ile müdahale etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin havadan helikopterle koordine ettiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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