Vali açıkladı: Bayramlaşma faaliyetleri yasaklanacak
|24 Temmuz 2020 21:14
|Yazdır
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Vali Güner, Pazartesi günü gerçekleştirecekleri toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak olan korona virüs tedbirlerinin belli olacağını söyledi.
Geçmiş yıllardaki Bartın'a mahsus, meşhur kutlama faaliyetlerini yasaklayacaklarını ifade eden Güner, "Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Tabi bir vakit geçtiği için Pazartesi günü olacak olan toplantıdaki bu eski kararımızı bir kere daha vurgulamış oluruz. Yeni yasaklama kararları da olacak. Hafta sonu yapılacak bilim kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliği'nin söylediği şey hepimizin aklından geçen şey. Bilim kurulu rehberini göndersin. Buradaki adetleri usulleri öğrensin. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimalimiz yok ama bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti
24 Temmuz 2020 21:42
|İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
24 Temmuz 2020 20:59
|3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor
24 Temmuz 2020 20:26
|Meteorolojiden iki il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
24 Temmuz 2020 19:45
|Erzurum Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
24 Temmuz 2020 19:36
|İznik'teki yangın söndürülemiyor
24 Temmuz 2020 18:54
|Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp
24 Temmuz 2020 18:23
|Okul kaydında yanlış adres bildirenlere ceza
24 Temmuz 2020 17:32
|Yangın söndürürken kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
24 Temmuz 2020 17:16
|Fındıkta rekolte tartışması
24 Temmuz 2020 16:17