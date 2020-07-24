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Vali açıkladı: Bayramlaşma faaliyetleri yasaklanacak

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı'nda alınacak korona virüs tedbirleri kapsamında, geçen yıllarda yapılan toplu faaliyetleri yasaklayacaklarını açıkladı
 24 Temmuz 2020 21:14
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Vali Güner, Pazartesi günü gerçekleştirecekleri toplantıda Kurban Bayramı'nda alınacak olan korona virüs tedbirlerinin belli olacağını söyledi.

Geçmiş yıllardaki Bartın'a mahsus, meşhur kutlama faaliyetlerini yasaklayacaklarını ifade eden Güner, "Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Tabi bir vakit geçtiği için Pazartesi günü olacak olan toplantıdaki bu eski kararımızı bir kere daha vurgulamış oluruz. Yeni yasaklama kararları da olacak. Hafta sonu yapılacak bilim kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliği'nin söylediği şey hepimizin aklından geçen şey. Bilim kurulu rehberini göndersin. Buradaki adetleri usulleri öğrensin. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimalimiz yok ama bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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