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Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti

Kütahya'da biçime hazır 12 hektar buğday ekili alan, yüksek gerilim hattına çarpan kuşun yanarak yere düşmesiyle çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu
 24 Temmuz 2020 21:42
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Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti

Kütahya'da biçime hazır 12 hektar buğday ekili alan, yüksek gerilim hattına çarpan kuşun yanarak yere düşmesiyle çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çavdarhisar ilçesi Afşar Köyü Sarıyer mevkiinde bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangına Çavdarhisar Belediyesi İtfaiye aracı, 3 adet İlçe Orman İşletme Şefliğine ait Arazöz ve köylere ait 2 adet yangın söndürme tankerleri ile çok sayıda köylü vatandaş traktörleriyle müdahale etti. 1 saate kontrol altına alınan yangında 12 Hektar biçime hazır buğday ekili alanın zarar gördüğü tespit edildi. Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, OEDAŞ ve Orman İşletme Şefliğinde görevli yetkili personel ile birlikte yapılan araştırmada, yanan arazilerin toplam 10 kişiye ait olduğu, yangının buğday ekili arazilerin ortasından geçen OEDAŞ'a ait yüksek gelirim hattının altından başladığı, yüksek gerilim hattının altında yapılan kontrolde yanmış yabani kuşun bulunduğu, yangının yüksek gelirim hattına yabani kuşun çarpıp alev alıp araziye düşmesi sonucu çıktığının değerlendirildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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