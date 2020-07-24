Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar
Pakistan'da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı
|24 Temmuz 2020 22:11
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Pakistan'da 1 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.
Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı.
Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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