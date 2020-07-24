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Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar

Pakistan'da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı
 24 Temmuz 2020 22:11
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Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar

Pakistan'da 1 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Vatandaş, aldığı hayvanın tüylerinin dökülmesi ile dolandırıldığının farkına varırken, keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
İhlas Haber Ajansı
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