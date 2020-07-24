1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'dan Türkiye kararı: Gidenlere virüs testi yapacak

Fransa, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapacak
 24 Temmuz 2020 22:17
Yazdır
Fransa'dan Türkiye kararı: Gidenlere virüs testi yapacak

Fransa, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapacak.

Uluslararası uçuşların başlaması ile birçok ülke korona virüs salgını ile mücadelede yeni önlemler almaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, bugün Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Başbakan Castex, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkede korona virüs vakalarında artış yaşandığını ifade ederek, 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapılacağını duyurdu. Başbakan, test yaptırmak istemeyen yolcuların ise Fransa'ya gelmeden 72 saat önce yaptırdığı Covid-19 test sonucunu ibraz etmek zorunda olduğunu aktardı. Başbakan Castex, testin Fransa havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini açıkladı. Başbakan, test sonucu pozitif çıkan kişilerin ise karantina altına alınacağını duyurdu.

Fransız Başbakan, teste tabi tutulacak 16 ülke arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar
24 Temmuz 2020 22:11		 DMO'dan uyarı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası geliyor
24 Temmuz 2020 21:35
Mescid-i Aksa'nın avlusundan Ayasofya tebriği
24 Temmuz 2020 15:49		 Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi, kiliseler Ayasofya için yas tutuyor
24 Temmuz 2020 14:42
1 Ağustos itibariyle Rusya'yla uçuşlar başlayacak
24 Temmuz 2020 13:57		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bini geçti
24 Temmuz 2020 09:21
Klorokin, Kovid-19'un akciğerde yayılmasını önleyemiyor
23 Temmuz 2020 23:36		 Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vaka artışı devam ediyor
23 Temmuz 2020 11:48
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 382 bini geçti
23 Temmuz 2020 10:49		 Çin, Mars keşif uydusu ve gezginci aracını uzaya fırlattı
23 Temmuz 2020 10:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı22:54 - İbrahim Kalın: Tarihi bir gün yaşıyoruz22:47 - Kurban pazarında 'tek kullanımlık' iple pazarlık22:35 - Ankara Büyükşehirden Kurban Bayramı dolayısıyla 'Afiyet Ver' kampanyası22:25 - Mardin'in ilk virüs hastası anlattı: Mezarım kazılmıştı22:22 - Savunma sanayisi liderlerini hazırlıyor
22:17 - Fransa'dan Türkiye kararı: Gidenlere virüs testi yapacak22:11 - Koyun yünü yapıştırılan keçiyi 'kurbanlık koyun' diye sattılar21:55 - Altı ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:42 - Yüksek gerilim hattına çarparak yanan kuş, 12 hektar buğday ekili alanı kül etti21:35 - DMO'dan uyarı: Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası geliyor21:21 - Halkbank: Bankamız aleyhine ABD'de dava açıldı
21:14 - Vali açıkladı: Bayramlaşma faaliyetleri yasaklanacak20:59 - İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı20:53 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak20:40 - Matematik öğretmeni çift, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için pedal çeviriyor20:32 - Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti
20:26 - 3 hafta önce hiç virüs vakası yoktu, şimdi hızla yayılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konut kredisinde faiz oranları ile vade değişti
Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
Altın günü yeni rekorla kapattı
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Gram altında hedef 450 TL
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez
Pınar'ın annesinden yeni iddia: Kameralara baktım, tek kişi değildi
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı
İlk kez ele alınıyor... Makamdan ayrılan bürokrat neler yaşar?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turgutluspor 3
sufle 1
kadın çantası 5
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 4
Kenan Karaman 1
roman havası 1
masum 4
aşk-ı memnu 2
kadın cinayetleri 3
gram altın 5
SON İLANLAR
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam