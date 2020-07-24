Kurban pazarında 'tek kullanımlık' iple pazarlık
|24 Temmuz 2020 22:47
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Besici Cemil Çoban, Konacık Mahallesi'ndeki kurbanlık satış pazarlarında iki ucu tutularak pazarlık yapılan sopa yerine "tek kullanımlık" ip kullanıyor.
Çoban, gazetecilere, virüse karşı önlemler aldıklarını söyledi.
Kurbanlığını yakından bakıp seçenlerle hiç temas olmadığını işaret eden Çoban "Pazarlık yaparken ip kullanmayı seçtim. Bir defa kullanıp çöpe atıyoruz. Müşterilerin geliş gidişlerinde ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Pazarlığı yapılan kurbanı işaretleyip kurban gününe kadar bakıyoruz. Kurbanı burada kestirmek isteyenler için de yoğunluk olmaması için randevu sistemi oluşturduk." diye konuştu.
Kurbanlık pazarlığında akıllı telefon uygulaması da kullandıklarını belirten Çoban, alıcıları görüntülü arayıp ya da kurbanlıkların fotoğraflarını göndererek hiç yan yana gelmeden yapılan satışların daha yoğun olduğunu anlattı.
Kurbanlık alan Mustafa Arslan ise daha önce el sıkışarak yaptıkları pazarlığı bu sene ip kullanarak gerçekleştirdiklerini belirtti.
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