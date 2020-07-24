İbrahim Kalın: Tarihi bir gün yaşıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: (Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek
|24 Temmuz 2020 22:54
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