Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı
Akşam namazının kılınması Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde akşam namazı kılındıİ.
|24 Temmuz 2020 23:25
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Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi. İstanbul 'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde yerini aldı.Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.Çok sayıda vatandaş, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.
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