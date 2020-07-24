S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
|24 Temmuz 2020 23:54
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