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S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
 24 Temmuz 2020 23:54
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S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
Anadolu Ajansı
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