Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste 'geçmiş olsun' telefonu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metro durağında yolcuların saldırısına uğradığı öne sürülen kadın makinisti arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.
|25 Temmuz 2020 04:06
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Vali Yerlikaya, Metro A.Ş.'de çalışan kadın makinistin seferi durdurduğu gerekçesiyle bir grup yolcunun saldırısına uğradığı iddiası üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım." ifadelerini kullandı.
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