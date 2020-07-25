Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
|25 Temmuz 2020 05:49
|Yazdır
Trafik kazası sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki bir kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorlar kadının ailesine organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve zamanla yarış başladı.
AMELİYATI YAPACAK EKİP ASKERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ
Kara Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter organları çıkaracak ekibi Malatya'dan alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Kadının kalbi, ve 2 böbreği, Doç. Dr. Murat Doğan ve ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2.5 saatlik bir ameliyatla alındı. Bir böbrek Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
'HALKIMIZI ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYORUM'
Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Doğan, "Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor. Çıkan organlar da çok kıymetli, organ bekleyen de birçok hasta var. Bu durum ile koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.
Murat Doğan ve ekibi daha sonra askeri helikopterle hastaneden ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
25 Temmuz 2020 06:30
|Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
25 Temmuz 2020 06:10
|Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25 Temmuz 2020 00:12
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı
24 Temmuz 2020 23:25
|İbrahim Kalın: Tarihi bir gün yaşıyoruz
24 Temmuz 2020 22:54
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak
24 Temmuz 2020 20:53
|Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti
24 Temmuz 2020 20:32
|Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
24 Temmuz 2020 20:20
|İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı
24 Temmuz 2020 19:55
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi
24 Temmuz 2020 19:50