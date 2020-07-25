1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.
 25 Temmuz 2020 05:49
Yazdır
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Trafik kazası sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki bir kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorlar kadının ailesine organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve zamanla yarış başladı.

AMELİYATI YAPACAK EKİP ASKERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Kara Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter organları çıkaracak ekibi Malatya'dan alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Kadının kalbi, ve 2 böbreği, Doç. Dr. Murat Doğan ve ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2.5 saatlik bir ameliyatla alındı. Bir böbrek Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

'HALKIMIZI ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYORUM'

Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Doğan, "Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor. Çıkan organlar da çok kıymetli, organ bekleyen de birçok hasta var. Bu durum ile koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Murat Doğan ve ekibi daha sonra askeri helikopterle hastaneden ayrıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
25 Temmuz 2020 06:30		 Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
25 Temmuz 2020 06:10
Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25 Temmuz 2020 00:12		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı
24 Temmuz 2020 23:25
İbrahim Kalın: Tarihi bir gün yaşıyoruz
24 Temmuz 2020 22:54		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak
24 Temmuz 2020 20:53
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler mest etti
24 Temmuz 2020 20:32		 Meteorolojiden 'sağanak' ve 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
24 Temmuz 2020 20:20
İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı
24 Temmuz 2020 19:55		 Maskesiz ve sosyal mesafesiz kına gecesi
24 Temmuz 2020 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat06:50 - CHP'de salgında kurultaya tepki yağıyor06:50 - Sosyal ağ sağlayıcılara temsilcilik zorunluluğu06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:24 - Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var06:10 - Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
05:52 - Bakan Kurum: 81 ilimizde 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık05:49 - Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu04:06 - Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste 'geçmiş olsun' telefonu00:12 - Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:05 - Konya'nın Kapadokya'nın... Kilistra antik kenti00:05 - 25 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
00:04 - 'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü00:00 - Bu kampüste hayat var23:55 - Bakan Albayrak'tan ABD'de Halkbank'a açılan davaya tepki23:54 - S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti23:25 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı
22:54 - İbrahim Kalın: Tarihi bir gün yaşıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Konya'nın Kapadokya'nın... Kilistra antik kenti
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
Bu kampüste hayat var
Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste 'geçmiş olsun' telefonu
25 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul 1
hibiskus çayı 2
kostas sloukas 1
Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz 3
Cemal Metin Avcı Yalnız Değildir 4
volkan uzun 2
aşk-ı memnu 1
24.07.2020 ayasofya camii'nde cuma namazı 3
burhan altıntop'un çantası 3
Kenan Karaman 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam