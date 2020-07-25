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Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi

Vatandaş devam dedi: Areda Survey "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunu sordu
 25 Temmuz 2020 06:10
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Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi

Areda Survey, vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ankete katılan 2 bin 445 kişiden yüzde 48,7'si Erdoğan'ı tercih etti.

Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, araştırma şirketi AREDA Survey'in yaptığı seçim anketi vatandaşların CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Ayasofya camiinin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

YAVAŞ İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 14,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy veririm derken, adı sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6'da kaldı.

DEMİRTAŞ'IN OYLARI DÜŞÜYOR

2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yin aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e verilen destek de eridi. Areda'nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7'si PKK üyesi olmak suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a, yüzde 5,8'i ise Akşener'e oy vereceğini beyan etti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN UMUT YOK

Anket sonuçları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kötü bir sinyal oldu. Katılımcıların sadece yüzde 4,9'u Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini bildirdi. Cumhur ittifakı'nın diğer lideri olan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3,5'te kaldı.

Yeni Şafak
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