Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi/temdit ve emeklilikler belirlendi. Halen üzerinde çalışmaların devam ettiği atama kararlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Terfilerde önemli detaylar var. Kara Kuvvetleri'nde 32, Deniz Kuvvetleri'nde 9, Hava Kuvvetleri'nde 10 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe terfi ettirildi.

TUĞGENERAL OLDULAR

Kara Kuvvetleri'nde terfi eden isimlerin büyük kısmı komando tugaylarında, Suriye sınır hattında başarıyla görev yürüten isimlerden seçildi. 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, 51. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Aziz Çetinkaya, yine Komando Tugay Komutanlığı yapmış bir isim olan Piyade Albay Mehmet Ateş, Hatay'da konuşlu 8. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Orhan Akkurt, Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Hasan Paçalı, Hatay'da konuşlu 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz, tuğgeneralliğe yükseltildi.

KUMPAS MAĞDURLARI MAVİ VATAN BEKÇİLERİ

FETÖ kumpaslarından Balyoz davasında tutuklanan isimlerden Kurmay Albay Murat Ataç, Kara Kuvvetleri'nde tuğgeneralliğe dördüncü sıradan terfi etti. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda kritik görevdeki bir yarbay iken casusluk kumpasına sokulan Deniz Kurmay Albay Nejat İnanır, tuğamiralliğe üçüncü sıradan yükseltildi. Yine Akdeniz Kalkanı Harekatı Komodoru Kurmay Albay Hüseyin Tığlı ile Deniz Kuvvetleri'nin teknik komutanı olarak sistemlerin millileştirilmesi faaliyetlerine öncülük eden Deniz Mühendis Albay Nilüfen Çotuk da tuğamiralliğe terfi eden diğer isimler oldu.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

Kara Kuvvetleri'nde terfi sırasında bulunan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süresi bir yıl uzatıldı. Rütbesinde 6 yılını geride bırakan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süresi bu yıl üçüncü kez uzatıldı. Korgeneraller Osman Erbaş, Yavuz Türkgenci ve Selçuk Bayraktaroğlu da görev süreleri uzatılan diğer isimler.

SALGIN TEYAKKUZU TERFİ GETİRDİ

Terfilerde bir diğer dikkat çeken atama da koronavirüs sürecinde teknolojisini sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması için açan askeri fabrikalarda oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 6'ıncı Ana Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay Kadir Eğriboyun tuğgeneraliğe terfi etti.

Kurmaylar azınlıkta

FETÖ'nün yoğun olarak örgütlendiği kurmay subayların çoğu, FETÖ ile irtibatları nedeniyle ihraç edildiği için terfilerde kurmaylar azınlıkta kaldı. Deniz Kuvvetleri'nde terfi eden albaylarda kurmay ağırlığı bulunurken, Kara ve Hava'da daha çok sınıftan albaylar terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri'nde tuğgeneralliğe terfi eden 32 albayın sadece 5'i kurmay albaylardan tercih edildi. Hava Kuvvetleri'nde ise tuğgeneralliğe terfi eden 10 albayın sadece biri kurmay. En çok kurmay terfisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapıldı. Terfi ettirilen 9 albayın 6'sı deniz kurmay albay.

Kıymet Sezer