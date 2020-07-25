CHP'de salgında kurultaya tepki yağıyor
|25 Temmuz 2020 06:50
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CHP, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelediği 37. Olağan Büyük Kurultayı'nı hafta sonu Bilkent Odeon'da yapacak. Kurultaya delegeler dışında görevliler ve basın mensupları alınacak. Kongrenin ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gün ise Parti Meclisi'nin de bulunduğu parti organları belirlenecek.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 3 İSİM
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 3 isim adaylığını ilan etti. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partide "sol gövde" olarak adlandırılan "Gelecek İçin Biz" grubunun temsilcisi Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ve kurultay onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yanısıra, adaylık açıklamasında bulunan 3 ismin adaylığı bugün resmileşecek.
PARTİDE KAZAN KAYNIYOR
Kurultay öncesinden parti içinde başlayan tartışmalar son günlerde iyice arttı. Kurultaya onur üyelerinin davet edilmemesi CHP'de tartışmaları da sertleştirdi. CHP yönetimi, aynı zamanda kurultay üyesi olan onur üyelerinin salgın şartlarında kurultaya katılmasına sıcak bakmazken muhalif isimler, böyle bir kurultayın "Yangından mal kaçırır gibi" bir ortamda yapılacağına işaret etti.
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