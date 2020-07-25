Sosyal ağ sağlayıcılara temsilcilik zorunluluğu
|25 Temmuz 2020 06:50
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25.07.2020 - 03:45 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
¥ Teklife göre, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.
¥ Sosyal ağ sağlayıcı "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi"ni gerektirecek içeriklere yönelik başvurulara, en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak.
¥ Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.
¥ Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak.
¥ İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu karardan itibaren üç ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ise BTK sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için yargıya başvurabilecek.
¥ Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilecek.
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