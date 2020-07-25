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İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat

Koronavirüs dolayısıyla ertelenen ve parti içi muhalefetin "yangından mal kaçırır gibi" diyerek eleştirdiği CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bu hafta sonu yapılıyor
 25 Temmuz 2020 07:05
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İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat

Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, bugün ve yarın Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezinde yapılacak. Pandemi nedeniyle yarı açık havada gerçekleştirilecek kurultaya onur üyelerinin davet edilmemesi tartışma konusu olmuştu. Muhalif isimlerin "yangından mal kaçırır gibi" diye eleştirdiği kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyeleri seçilecek. Kurultayda genel başkanlık adaylığını açıklayan eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "sol gövde" olarak adlandırılan "Gelecek İçin Biz" grubunun temsilcisi PM Üyesi İlhan Cihaner ve Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, yeterli sayıda imzayı toplaması halinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak. CHP tüzüğü gereği genel başkan adaylığı için delegelerin yüzde 5'nin, yani 68 delegenin imzası gerekiyor.

PM SEÇİMLERİ İKİNCİ GÜN

PM'de aday olmak isteyenler ise başvurularını ilk gün, genel başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından, kültür merkezinin bahçesinde oluşturulacak özel PM adaylık başvuru bankolarına yapacak. PM adayı olabilmek için yeni tüzük gereği 10 delegenin imzası gerekiyor. Gerekli imzayı bulanlar, başvurularını kabul bankosuna iletecek.

İNCE'NİN GÖZÜ 2023'TE

Öte yandan, Muharrem İnce'nin 'kurultay şartlarını' gerekçe göstererek genel başkan adayı olmaması da dikkat çekiyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki defa aday olan ve kaybeden İnce'nin 2023 seçimlerinde yine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu çerçevede kurultayda Kılıçdaroğlu ile yarışa girip, yenilgi riskini göze almak istemediği belirtiliyor.

1.356 DELEGE OY KULLANACAK

Kurultayda bin 356 delege oy kullanacak. Sandıklar, Bilkent Odeon'un bahçesinde kurulan çadırlar içinde yer alacak. Oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabine de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

KILIÇDAROĞLU 6'NCI DEFA ADAY

Kurultayın ilk gününde yapılacak Genel Başkanlık seçiminde sürpriz beklenmiyor. Altıncı defa bu göreve aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun, doğal delege sayılan milletvekillerinin, PM üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ve Ankara, İstanbul ile İzmir kurultay delegelerinin büyük bir bölümünün desteğini alacağına dikkat çekiliyor.
Türkiye
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