Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
|25 Temmuz 2020 08:05
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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı'na göre, tehlikeli bir ürünün piyasaya arzını kısıtlama, ürünü piyasadan çekme veya geri çağırma önlemlerinin alınması halinde alınan önlemler, önlemlerin süreleri, alınış nedenlerini bakanlığa bildirilecek.
Bu kapsamda ürünün ve üründen kaynaklı riskin tam olarak belirlenmesini mümkün kılacak bilgiler, test ve analiz sonuçları bakanlığa iletilecek. Bakanlık ve denetimde işbirliği yapılan denetim kuruluşları, tüketicilerin üründen kaynaklanan risklere ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla, tehlikeli ve ciddi risk arz eden ürünlere ilişkin bilgileri ve alınan önlemleri, internet sitesinde veya başka yöntemlerle ilan edecek.
Gizlilik şartı
Yetkili kuruluşlar, düzenlemeyle ilgili ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgileri gizli tutacak. Ancak, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde, ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet bilgilerin açıklanması gizlilik kapsamında sayılmayacak.
Taslak düzenlemeye göre, imalatçı ve ithalatçılar, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünün ambalajının üzerinde ürünün model, parti, seri numarası veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgilerle birlikte ürünün imalatçısı ve varsa yetkili temsilcisi ile ithalatçısının ismine yer verecek.
Ambalajda ayrıca ithalatçı ve imalatçının kendisine ulaşılabilecek açık adresi de yer alacak. Ürünün dağıtıcısı da ürünü piyasaya sürmeden önce, imalatçı ve ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek.
Uzaktan satış da kapsamda
Düzenleme, tüketicinin erişimine hazır edilen, tüketici için tasarlanan yeni, kullanılmış, tamir edilmiş tüm ürünler için geçerli olacak. Elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları da dahil olmak üzere her türlü yolla pazarlanan ürünler, düzenleme kapsamında olacak.
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