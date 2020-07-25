1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak

Güvensiz bulunan tüketim ürünlerinin test ve analiz sonucu belirlenen risk bilgileri, tüketicilerle paylaşılacak
 25 Temmuz 2020 08:05
Yazdır
Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı'na göre, tehlikeli bir ürünün piyasaya arzını kısıtlama, ürünü piyasadan çekme veya geri çağırma önlemlerinin alınması halinde alınan önlemler, önlemlerin süreleri, alınış nedenlerini bakanlığa bildirilecek.

Bu kapsamda ürünün ve üründen kaynaklı riskin tam olarak belirlenmesini mümkün kılacak bilgiler, test ve analiz sonuçları bakanlığa iletilecek. Bakanlık ve denetimde işbirliği yapılan denetim kuruluşları, tüketicilerin üründen kaynaklanan risklere ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla, tehlikeli ve ciddi risk arz eden ürünlere ilişkin bilgileri ve alınan önlemleri, internet sitesinde veya başka yöntemlerle ilan edecek.

Gizlilik şartı

Yetkili kuruluşlar, düzenlemeyle ilgili ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgileri gizli tutacak. Ancak, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde, ticari sır, fikri ve sınai mülkiyet bilgilerin açıklanması gizlilik kapsamında sayılmayacak.

Taslak düzenlemeye göre, imalatçı ve ithalatçılar, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ürünün ambalajının üzerinde ürünün model, parti, seri numarası veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgilerle birlikte ürünün imalatçısı ve varsa yetkili temsilcisi ile ithalatçısının ismine yer verecek.

Ambalajda ayrıca ithalatçı ve imalatçının kendisine ulaşılabilecek açık adresi de yer alacak. Ürünün dağıtıcısı da ürünü piyasaya sürmeden önce, imalatçı ve ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyecek.

Uzaktan satış da kapsamda

Düzenleme, tüketicinin erişimine hazır edilen, tüketici için tasarlanan yeni, kullanılmış, tamir edilmiş tüm ürünler için geçerli olacak. Elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları da dahil olmak üzere her türlü yolla pazarlanan ürünler, düzenleme kapsamında olacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
23 Temmuz 2020 09:45		 Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
23 Temmuz 2020 09:33
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
22 Temmuz 2020 09:47		 Hastane ruhsatları taksi plakalarıyla yarışıyor
21 Temmuz 2020 08:22
Üreticiler: Fındıkta yeni sezon 24 liradan başlasın
21 Temmuz 2020 08:18		 Halde 3.5 lira, restoranda 110 lira!
21 Temmuz 2020 08:11
500 milyar TL karttan çekildi
21 Temmuz 2020 07:47		 Ayasofya'nın halısı için seferber oldular
21 Temmuz 2020 06:40
Bakan Pekcan'dan kadınlara: Üretimde ve ihracatta daha fazla yer alın
20 Temmuz 2020 14:15		 Türkiye'de gazete ve dergi sayısı yüzde 8 azaldı
20 Temmuz 2020 10:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:59 - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem08:58 - WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek08:56 - Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı08:50 - YHT kazasında 3 bürokrata yine soruşturma izni verilmedi08:44 - Tilki sandı, gelinini öldürdü08:24 - Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
08:22 - Anıtkabir'e Lozan ziyareti tartışması08:20 - Trabzon'da çok feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti08:05 - Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak07:45 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı07:30 - Normalleşene kişi başı 868 TL destek07:24 - Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
07:05 - İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat06:50 - CHP'de salgında kurultaya tepki yağıyor06:50 - Sosyal ağ sağlayıcılara temsilcilik zorunluluğu06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:24 - Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
06:10 - Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
Konya'nın Kapadokya'nın... Kilistra antik kenti
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
Vali Yerlikaya'dan kadın makiniste 'geçmiş olsun' telefonu
Bu kampüste hayat var
Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
roman havası 1
corona virüs vaka sayısı 2
gram altın 5
bursa'da yol kesen silahlı maganda 1
okulların açılmasındaki 4 farklı seçenek 3
burhan altıntop'un çantası 3
istanbul 1
ayakkabı doyumsuzluğu 1
aşk-ı memnu 1
muharrem ince 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam