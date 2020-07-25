Trabzon'da çok feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
|25 Temmuz 2020 08:20
|Yazdır
Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Kalecik Tünel mevkiinde meydana geldi.
Rize istikametine giden kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Erkan T.'nin kullandığı 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç kamyonun altına girerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışırken, hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 1 köpeğin de kazada, öldüğü tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı
25 Temmuz 2020 08:56
|Tilki sandı, gelinini öldürdü
25 Temmuz 2020 08:44
|Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
25 Temmuz 2020 07:24
|Halkbank: Bankamız aleyhine ABD'de dava açıldı
24 Temmuz 2020 21:21
|Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
24 Temmuz 2020 20:07
|Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu'
24 Temmuz 2020 16:53
|Pınar Gültekin cinayetini aydınlatmak için 2 bin saatlik görüntü izlendi
24 Temmuz 2020 16:32
|'Google'den arıyoruz' dediler 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar
24 Temmuz 2020 16:13
|Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı
24 Temmuz 2020 15:32
|71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu
24 Temmuz 2020 14:52