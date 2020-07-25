Anıtkabir'e Lozan ziyareti tartışması
|25 Temmuz 2020 08:22
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Edinilen bilgilere göre, ADD öncülüğünde, İnönü Vakfı temsilcilerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek istedi. Ancak iddiaya göre, o sırada Anıtkabir içinde "dezenfekte" çalışması yapıldığı gerekçesiyle ziyarete izin verilmedi. Bu sırada grup üyeleri ile Anıtkabir görevlileri arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine CHP'li Özgür Özel ve Yıldırım Kaya, gruba destek vermek için Anıtkabir önüne geldi. CHP'liler burada Anıtkabir yetkilileriyle temas kurarak, grubun içeri alınmasını talep etti. CHP'li Kaya, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet'le hesaplaşmak isteyenlerin karşısında diz çökmeyeceğiz. Alay komutanı ile konuştum, saat 15.00'e kadar bitirmek istediklerini söyledi. Sayın komutan, sen bilmiyor musun Lozan'ın yıl dönümünü?" dedi.
Özel de bir süre sonra yaptığı açıklamada, Anıtkabir'in açılacağı ve ziyaretin gerçekleşeceği bilgisini verdi. Görüşmelerin ardından heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ziyareti gerçekleştirdi.
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