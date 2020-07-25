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Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yerini korurken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe terfi etti.
 25 Temmuz 2020 08:24
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Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan Hava Pilot Albay Mete Kuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaveri Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha tuğgeneralliğe terfi eden iki isim olarak dikkat çekti.

'Bu bizim Mete'

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden de alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaveri olan Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha Özel Kuvvetler kökenli. Büyükçulha, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'nda başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Akar'ın yaveri olmuştu. Akar'ın bakanlığa geçmesiyle Büyükçulha da Akar'ın yanında görevini sürdürmeye devam etti.


FETÖzedelere terfi

Terfi eden isimler arasında FETÖ'nün Balyoz ve Askeri Casusluk kumpaslarına hedef olmuş komutanlar da yer aldı.

Oramiralliğe yükseltilen Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, FETÖ'nün İzmir'deki Askeri Casusluk kumpas davasında tutuksuz yargılandıktan sonra beraat etmişti. Koramiralliğe terfi eden Güney Deniz Saha Komutanı Aydın Şirin de, darbeciler tarafından 15 Temmuz gecesi derdest edilmişti. Balyoz kumpas davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan, 3 yıl cezaevinde kalan Tuğamiral Ayhan Gedik de tümamiralliğe terfi etti. İzmir Askeri Casusluk kumpasından yargılanan Deniz Kurmay Albaylar Ramazan Özoğul ve Nejat İnanır da tuğamiralliğe yükseldi. Kara Kuvvetleri'nden tümgeneralliğe yükseltilen İdris Acartürk de İzmir Askeri Casusluk kumpası davasında 20 ay tutuklu kalmıştı.

Darbe girişimi sırasında girdiği çatışmada yedi kurşunla yaralanan Albay Davut Ala, 2017'deki Şura'da tuğgeneral olmuştu. MSB Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü olan Ala, bu yılki Şura'da tümgeneralliğe yükseltildi.

FETÖ kumpası sonucu Hava Kuvvetleri'nden emekli olan ardından özel sektörü bırakarak, TSK'ya dönen Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu tümgeneralliğe; Hava Pilot Albaylar Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart ve Hayrettin Koca da tuğgeneralliğe yükseldi.
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