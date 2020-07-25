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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 25 Temmuz 2020 08:59
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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