Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|25 Temmuz 2020 08:59
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