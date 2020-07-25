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13 saatlik sosyal medya tartışması: Twitter'ın avukatı mısınız?

Sosyal medya ağlarını yöneten şirketlere kullanıcılarla eşit sorumluluk ve silsile yaptırımlar getiren yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda 13 saatlik kesintisiz tartışmayla kabul edildi.
 25 Temmuz 2020 09:30
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13 saatlik sosyal medya tartışması: Twitter'ın avukatı mısınız?

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: CHP, İYİ Parti ve HDP, ağır yaptırımlarla asıl amacın sosyal medya şirketlerini Türkiye'den çıkarmak olduğunu iddia ederken, teklif sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise sosyal medya ağlarının devletlerin üstünde muazzam bir güce ulaştığını savundu. İşte Meclis'teki 13 saatlik maratondan çarpıcı diyaloglar:

ÇOK ZOR BİR DENGE

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Neredeyse devletlerin üstünde güce sahip olan muazzam bir sosyal ağlar dünyası inşa oldu. Ve bu ağlara sahip olanlar hukuk tanımak istemiyorlar. Bu işleri yaparken çok zor bir dengedeyiz. Adaletle alakalı bizim bir terazimiz var ya, terazimiz de bugün çok hassas, kuyumcu terazisiyle yapmamız gerekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan: Bu yasa teklifiyle beraber bizi Çin mi, Kuzey Kore mi, Rusya mı ya da İran mı yapmak istiyorsunuz, hangi lige taşımak istiyorsunuz? Çoluk çocuğumuzun globalleşmiş olan dünyayla entegrasyonunu, yok olmasını göze aldınız, bu teklifi dayatıyorsunuz.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Ey CHP! Ben şaşırıyorum size ya! "Twitter, Türkiye Cumhuriyeti'ne temsilcilik, muhataplık açsın" dememize nasıl karşı çıkarsınız? Ey İYİ Parti! Ey HDP! Ya arkadaş, siz Twitter'ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: Türkmenistan'da bugün COVID-19 dersen içeri girebilirsin. Vaka da yok, COVID de yok, yazan da yok çizen de yok, paylaşan da yok, herkes mutlu mesut. Kuzey Kore'de sorsan, her şeyi dış güçlere bağlarlar. "Müzakere" adı altında bizle görüşmelerinizin hepsini de zaman kaybı olarak görüyorum.

Yasa teklifi ne getiriyor?

TBMM Adalet Komisyonunda 13 saatlik sosyal medya atışması... Muhalefet: İran gibi kapanalım mı ; AK Parti: Twitter'ın avukatı mısınız

Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilci bulundurma ve verileri Türkiye'de barındırma zorunluluğu getiren teklif, para cezalarının ardından reklam yasağı ve bant daraltmaya kadar giden yaptırımlar getiriyor. Teklife göre şirketler, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmayı tamamlayacaklar. Teklifin salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve bayramdan önce yasalaşması hedefleniyor. Buna göre yasaya uymayan şirketlere ilk yaptırımlar kasım ayında gelebilecek. Şirketler başvurularla ilgili ilk raporlarını, 2021 Ocak ayında Bilgi Teknolojileri Kurumu'na verecek.
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