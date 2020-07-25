Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı
|25 Temmuz 2020 08:56
|Yazdır
Olay, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda toplanan 10 kişilik grup aralarında konuşurken, kavga etmekten bahsettiklerini duyan bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler silahlarla polise ateş etmeye başladı.
Olay yerindeki ekiplerin destek istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin olay yerine geldiği iki otomobil ise incelenmek üzere çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tilki sandı, gelinini öldürdü
25 Temmuz 2020 08:44
|Trabzon'da çok feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
25 Temmuz 2020 08:20
|Sivas'ta kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
25 Temmuz 2020 07:24
|Halkbank: Bankamız aleyhine ABD'de dava açıldı
24 Temmuz 2020 21:21
|Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
24 Temmuz 2020 20:07
|Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu'
24 Temmuz 2020 16:53
|Pınar Gültekin cinayetini aydınlatmak için 2 bin saatlik görüntü izlendi
24 Temmuz 2020 16:32
|'Google'den arıyoruz' dediler 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar
24 Temmuz 2020 16:13
|Otomobil almak isterken dolandırılan profesörden uyarı
24 Temmuz 2020 15:32
|71 yaşında, 66 yaşındaki kardeşinin katili oldu
24 Temmuz 2020 14:52