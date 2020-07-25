WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
Popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp'a yeni bir özellik daha ekleniyor.
|25 Temmuz 2020 08:58
|Yazdır
Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek.
WABetaInfo portalının aktardığına göre; henüz geliştirilme aşamasında bulunan özellik, kullanılabilir hale geldiğinde kullanıcılar, Linked Devices (bağlantılı cihazlar) bölümünden yararlanabilecek. Bu bölüme yeni cihazlar bağlanabilecek ve tek hesap altında görülebilecek.
Daha önce, geliştiriciler WhatApp'ta mesajların tarihe göre hızlı bir şekilde aranmasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. WABetaInfo'ya göre bu özellik şu anda alfa test aşamasından geçiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Twitter'a ücretli abonelik sistemi
24 Temmuz 2020 19:00
|Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi
23 Temmuz 2020 19:28
|Facebook, Messenger'a uygulama kilidi getiriyor
23 Temmuz 2020 10:39
|GPS'ten bağımsız otonom sürü İHA projesi başlatıldı
22 Temmuz 2020 11:04
|Silahlı drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'
21 Temmuz 2020 20:04
|Türkiye için üretilen 8 F-35'i ABD satın alıyor
21 Temmuz 2020 16:52
|Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede
20 Temmuz 2020 21:23
|Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!
20 Temmuz 2020 19:36
|Netflix'ten Türkiye açıklaması: Faaliyetler devam edecek
20 Temmuz 2020 15:20
|BTK'dan TBMM'ye '5G' raporu: 5G ile ciddi başarı sağlanacak
20 Temmuz 2020 07:20