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WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek

Popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp'a yeni bir özellik daha ekleniyor.
 25 Temmuz 2020 08:58
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WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek

Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek.

WABetaInfo portalının aktardığına göre; henüz geliştirilme aşamasında bulunan özellik, kullanılabilir hale geldiğinde kullanıcılar, Linked Devices (bağlantılı cihazlar) bölümünden yararlanabilecek. Bu bölüme yeni cihazlar bağlanabilecek ve tek hesap altında görülebilecek.

Daha önce, geliştiriciler WhatApp'ta mesajların tarihe göre hızlı bir şekilde aranmasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. WABetaInfo'ya göre bu özellik şu anda alfa test aşamasından geçiyor.
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