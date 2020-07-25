Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi
Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.
|25 Temmuz 2020 09:55
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