Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na Ayasofya eleştirisi

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nin açılış törenine farklı kesimlerden bir çok siyasi ve devlet görevlisi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene katılmadı. İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı için Ankara'ya gitti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da Ayasofya açılışına özel gerçekleştidiği yayında İmamoğlu'nun açılışa katılmayıp Ankara'ya gitmesini eleştirerek şunları söyledi: Ekrem İmamoğlu neden Ankara'da demiştim. 'Kurultay öncesi kulis yapıyor' demiş, Ankara muhabirlerinden böyle bir bilgi gelmiş. Belediyeleri geziyormuş. 'İlk adresi Fethi Yaşar, Ankara Yenimahalle belediyesi' demiş bir muhabir arkadaşımız. İstanbul'un en büyük camii açılıyor, bütün dünyanın gözü burada. 'Yani birşey demeyeyim diyorum' ama deyince 'Cüneyt dedi' oluyor. Zamanlama harika yani. Eğer gerçekten kulis yapmak için Ankara'ya gittiyse Ekrem İmamoğlu, bu üç mü olacak dört mü olacak? siz karar verin. Şuanda geçtim İstanbul'u Türkiye'yi New York Times, dedi ki 'Şuanda dünyanın en önemli meselesi bu' Adamlar böyle editöryal yorum yazdı.

Trump, patriği ziyarete gidiyor, Pence şikayet ediyor. Papa açıklama yapmış, diyor ki 'Ayasofya içimi acıtıyor.' Yunanistan'da ortalık ayağa kalmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede? Ankara Yenimahalle'de belediye ziyaretinde. Neden? CHP kurultayı var kulis yapıyor. Bence doğru değildir, öyle söyleyeyim. İlla gitsin namaz kılsın demiyorum. Cuma'ya gitmeyebilir, öğleden sonra gitsin bari." İMAMOĞLU'NA DAVET GELDİ Mİ? İmamoğlu, yaptığı açıklamada Ayasofya ile ilgili kendilerinin taraf haline getirildiği bir polemik yaratılmak istendiğini belirterek, "Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı.

Keşke telefonla da arasalardı. Ama Ankara'da kurultaydayız. Bu süreç bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz o tarafında değiliz" ifadelerini kullanmıştı.