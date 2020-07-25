1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı bayram öncesi ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız"
 25 Temmuz 2020 10:13
Yazdır
Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı bayram öncesi ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

- 1,4 milyon vatandaş faydalanacak

Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti.

Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.

Selçuk, ödemelerin hayırlı olmasını dileyerek, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerinin bayramını tebrik etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
25 Temmuz 2020 07:30		 Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor
24 Temmuz 2020 09:40
Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı
22 Temmuz 2020 10:26		 Gurbetçilere emekli aylığı için 'kesin dönüş şartı' Anayasa'ya uygun
21 Temmuz 2020 11:45
İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
20 Temmuz 2020 10:24		 Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak
17 Temmuz 2020 11:56
Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
17 Temmuz 2020 10:17		 Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
17 Temmuz 2020 07:35
Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
16 Temmuz 2020 10:48		 Ülkelerin kıdem tazminatı karnesi
16 Temmuz 2020 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için bilirkişi incelemesini tamamladı10:45 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 947 bini geçti10:39 - Yargıtay'dan 'soyadı'kararı: Babalara dava yolu açıldı10:31 - TFF Başkanı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım10:25 - Adana Adliyesi önündeki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı10:13 - Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı bayram öncesi ödenecek
10:05 - Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak09:55 - Türkiye'den Yunanistan'a 'bayrak yakma' tepkisi09:52 - Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na Ayasofya eleştirisi09:30 - 13 saatlik sosyal medya tartışması: Twitter'ın avukatı mısınız?08:59 - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem08:58 - WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
08:56 - Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı08:50 - YHT kazasında 3 bürokrata yine soruşturma izni verilmedi08:44 - Tilki sandı, gelinini öldürdü08:24 - Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu08:22 - Anıtkabir'e Lozan ziyareti tartışması
08:20 - Trabzon'da çok feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Kes yapıştır karar' Yargıtay'dan döndü
Komandolara terfi: Terfilerde önemli detaylar var
Erdoğan'ı koruyan pilot ve Akar'ın yaveri general oldu
İnce riske girmedi, Kılıçdaroğlu rahat
Tilki sandı, gelinini öldürdü
Seçim anketinde vatandaş 'devam' dedi
Normalleşene kişi başı 868 TL destek
Konya'nın Kapadokya'nın... Kilistra antik kenti
Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da çok feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
muharrem ince 1
roman havası 1
Ayasofya camisindeki ilk cuma namazına 350 bin kişinin katılması 1
volkan uzun 2
gram altın 5
burhan altıntop'un çantası 3
Metronun kadın makinistine saldırılması 1
Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz 3
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
SON İLANLAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Harran Üniversitesi sözleşmeli 75 sağlık personeli alacak- Güncelleme
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak-İlan güncellendi
Şırnak Üniversitesi İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
DSİ Edirne 11. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam